«Зенит» проведет с Соболевым переговоры о новом контракте в декабре
Футбольный «Зенит» в декабре обсудит с нападающим Александром Соболевым продолжение сотрудничества. Переговоры о продлении контракта 29-летнего игрока запланированы после окончания первого круга РПЛ, сообщает «Спорт день за днем».
Последний тур перед зимней паузой пройдет 5 декабря. «Зенит» дома сыграет с калининградской «Балтикой». После этого матча состоится встреча, на которой стороны должны окончательно сформулировать свои требования.
Нынешнее соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. В нем есть пункт об автоматическом продлении еще на год, если обе стороны будут согласны.
Сейчас Александр Соболев лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России вместе с партнером по команде Максимом Глушенковым. У обоих сейчас по 10 голов в 14 матчах.