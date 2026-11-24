«Спасибо за оказанное доверие. Мы работаем в непростое время, и я понимаю всю степень ответственности. Я уверен, что единым кулаком, все вместе мы решим любые задачи, справимся с любыми вызовами»,— прокомментировал назначение Артем Барбашин.