Зампредом Челябинской гордумы избран ветеран СВО
Депутаты Челябинской городской Думы выбрали заместителем председателя ветерана СВО Артема Барбашина. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Артем Барбашин награжден двумя орденами Мужества. Является директором благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций». Возглавлял постоянную комиссию гордумы по местному самоуправлению.
«Спасибо за оказанное доверие. Мы работаем в непростое время, и я понимаю всю степень ответственности. Я уверен, что единым кулаком, все вместе мы решим любые задачи, справимся с любыми вызовами»,— прокомментировал назначение Артем Барбашин.