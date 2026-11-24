В Сочи по состоянию на 9:00 24 ноября работают 49 автозаправочных станций. На них доступно несколько видов топлива, в том числе бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на данные топливных операторов.