В Сочи на 24 ноября работают 49 заправок
В Сочи по состоянию на 9:00 24 ноября работают 49 автозаправочных станций. На них доступно несколько видов топлива, в том числе бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на данные топливных операторов.
По предоставленной информации, бензин АИ-100 есть на 14 автозаправочных станциях. АИ-95 доступен на 35 заправках, АИ-92 — на 34. Дизельное топливо представлено на 37 станциях. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) можно приобрести на 13 автозаправках.
Уточнить актуальные сведения о наличии топлива на конкретных автозаправочных станциях можно на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Также информацию о доступности топлива можно проверить через сервис «Яндекс Заправки».