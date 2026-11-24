Удмуртия рассчитывает увеличить федеральные поступления в бюджет на 2027 год
На развитие инфраструктуры республика рассчитывает привлечь еще 11 млрд рублей
Правительство Удмуртии намерено увеличить объем привлечения целевых средств из федерального бюджета в полтора раза при формировании регионального бюджета на 2027 год. Дополнительно республика рассчитывает получить около 11 млрд руб., сообщила врио главы региона Ольга Абрамова на заседании Госсовета Удмуртии.
«Нам необходимо увеличить объем федеральных поступлений в полтора раза. Это порядка 11 млрд руб. дополнительных ресурсов. Это ресурсы, которые мы должны привлечь для того, чтобы развивать нашу инфраструктуру»,— сказала Ольга Абрамова.
По ее словам, для достижения этой цели республика намерена максимально использовать возможности новых национальных проектов, принятых на федеральном уровне. Врио главы также рассчитывает на активное участие депутатского корпуса в привлечении финансирования.