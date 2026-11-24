«Нам необходимо увеличить объем федеральных поступлений в полтора раза. Это порядка 11 млрд руб. дополнительных ресурсов. Это ресурсы, которые мы должны привлечь для того, чтобы развивать нашу инфраструктуру»,— сказала Ольга Абрамова.