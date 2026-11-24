В отношении ТК «Нафтатранс плюс» введена процедура наблюдения
Параллельно личное банкротство проходит и ее владелец Игорь Головня
Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении транспортной компании ООО ТК «Нафтатранс плюс». Инициатором банкротства выступило ООО «Промсервистрейд», соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не раскрыта.
Заявление о банкротстве поступило в суд 4 июня 2026 года. «Промсервистрейд» требует взыскать 61,5 млн руб. Кроме того, в реестр кредиторов планирует включиться Сбер с требованием на 7,7 млн руб.
Параллельно в отношении владельца ТК «Нафтатранс плюс» Игоря Головни идет процедура личного банкротства. В июле новосибирский арбитраж ввел реструктуризацию его долгов по иску того же ООО «Промсервистрейд» на 124,45 млн руб. Суд установил, что с сентября 2024 по март 2025 года бизнесмен выдал поручительства по обязательствам группы на общую сумму свыше 395 млн руб.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов на АЗС под брендом NAFTA24, а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «Тебойл Рус». Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка предприятия составила 3,97 млрд руб., сократившись на 60,7% к предыдущему году (10,1 млрд руб. в 2024-м), убыток составил 670,5 млн руб. против прибыли 87,7 млн руб. годом ранее.