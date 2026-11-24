ООО ТК «Нафтатранс плюс» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов на АЗС под брендом NAFTA24, а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «Тебойл Рус». Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка предприятия составила 3,97 млрд руб., сократившись на 60,7% к предыдущему году (10,1 млрд руб. в 2024-м), убыток составил 670,5 млн руб. против прибыли 87,7 млн руб. годом ранее.