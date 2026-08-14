Маркетплейсы предложили поддержать продавцов после атак БПЛА за счет госбюджета

Ассоциация цифровых платформ (АЦП, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер») предложила ввести прямые выплаты из федерального бюджета предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате атак ВСУ на логистические центры маркетплейсов. Свою инициативу АЦП направила председателю правительства Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости».

Безвозмездная бюджетная поддержка позволит восстановить деятельность пострадавшего от атак БПЛА бизнеса в прежних объемах, а также сохранить рабочие места, считают в АЦП. Суммы, по задумке, должны рассчитываться исходя из фактического ущерба и масштаба деятельности конкретной организации.

Среди других предложенных мер — введение отсрочек или рассрочки по уплате налогов и других обязательных платежей как минимум на полгода, а также временная отмена начислений пеней и штрафов во время простоя. Также Ассоциация предлагает ввести кредитные каникулы и временный мораторий на проверки, провести реструктуризацию долгов и запустить выдачу льготных кредитов компаниям, чтобы те могли восстановить работу. По мнению АЦП, стоит создать и расширить систему страхования товаров при ЧС и других угрозах. Причем государство должно субсидировать часть страховки для малого и среднего бизнеса.

Также с предложениями по поддержке российских предпринимателей выступили Союз продавцов маркетплейсов и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Они выступили за снижение комиссии на маркетплейсах для предпринимателей и недопущение избыточного налогового давления на бизнес.