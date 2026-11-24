За обслуживание улично-дорожной сети Ленинского района власти готовы были заплатить 715,9 млн руб., Правобережного — 571,8 млн руб., Орджоникидзевского — 1,2 млрд руб. Найти подрядчика удалось только для содержания трасс в поселках всех трех районов. На данный момент он неизвестен, цена контракта составила 487,7 млн руб. Договор рассчитан ровно на два года — 2027-й и 2028-й.