Погоня за автомобилем «Лада Приора» в Тихвинском районе Ленинградской области завершилась стрельбой. 18-летний водитель пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции и остановился только после того, как инспекторы применили табельное оружие. Об этом 24 ноября сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.