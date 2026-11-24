В Тихвинском районе погоня за «Ладой» закончилась стрельбой
Погоня за автомобилем «Лада Приора» в Тихвинском районе Ленинградской области завершилась стрельбой. 18-летний водитель пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции и остановился только после того, как инспекторы применили табельное оружие. Об этом 24 ноября сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне вечером на 2-м километре дороги Горки—Дуброво экипаж ДПС Тихвинского района на служебной «Шкоде Октавии» попытался остановить отечественный автомобиль. Водитель неоднократно проигнорировал требования полиции и продолжил движение.
Во время преследования инспекторы сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, затем несколько выстрелов по колесам машины. Автомобиль остановился в лесу у дома 1 на Центральной улице деревни Вяльгино.
В результате стрельбы никто не пострадал. 18-летнего водителя доставили в отдел полиции. На него составили три административных протокола: за управление автомобилем без водительских прав, отсутствие действующего страхового полиса и неповиновение законному требованию сотрудников полиции.
Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку.