В Самарской области прекращены полномочия судьи за дисциплинарный проступок
Он лишился седьмого квалификационного класса
Квалификационная коллегия судей Самарской области утвердила заключение по мировому судье Виталию Куликову (участок № 79, Сызрань). Его действия признаны дисциплинарным проступком. Об этом сообщает региональная ККС.
В связи с этим досрочно прекращены полномочия Виталия Куликова с лишением седьмого квалификационного класса. В практике судьи были уголовные и гражданские дела, в том числе приговоры по уголовным статьям и взыскания по займам, но теперь его карьера в судейском корпусе завершена.
Более мягкие взыскания получили судья Железнодорожного районного суда Самары Елена Зельчан (замечание) и мировой судья Железнодорожного судебного района Наталья Орлова (предупреждение). Еще одному мировому судье из Самары Дмитрию Никишину объявлено замечание.
Кроме того, ККС Самарской области рекомендовала на вышестоящие должности сразу нескольких судей. Среди них — Максим Зародов и Светлана Серова, претендующие на посты в Самарском областном суде, а также Андрей Бредихин, рекомендованный на должность председателя Промышленного районного суда Самары.