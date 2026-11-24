В связи с этим досрочно прекращены полномочия Виталия Куликова с лишением седьмого квалификационного класса. В практике судьи были уголовные и гражданские дела, в том числе приговоры по уголовным статьям и взыскания по займам, но теперь его карьера в судейском корпусе завершена.