В Томской области введут штрафы за неисполнение решений по борьбе с налетами БПЛА
Власти Томской области констатировали рост угрозы воздушного нападения на территорию России в период СВО. На него указывается в пояснительной записке к законопроекту о корректировке Кодекса Томской области об административных правонарушениях.
Законопроект внесен губернатором Владимиром Мазуром в Законодательную думу региона. Он предполагает введение штрафов за неисполнение решения главы области или нарушение его нормативно-правового акта «по реализации мероприятий, направленных на противодействие угрозам нападения с использованием беспилотных воздушных судов». Должностным лицам грозит наказание в размере 10—20 тыс. руб., юридическим лицам — 50—100 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 20—50 тыс. руб. и 100—200 тыс. руб. соответственно.
«В Кемеровской и Омской областях приняты поправки в региональные Кодексы об административных правонарушениях. Законодательные собрания двух сибирских регионов синхронизировали свои нормативные акты, установив ответственность за неисполнение решений штаба Единого национального центра»,— говорится также в пояснительной записке.
Законопроект думский комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности рассмотрит на своем заседании 25 ноября.