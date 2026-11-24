Законопроект внесен губернатором Владимиром Мазуром в Законодательную думу региона. Он предполагает введение штрафов за неисполнение решения главы области или нарушение его нормативно-правового акта «по реализации мероприятий, направленных на противодействие угрозам нападения с использованием беспилотных воздушных судов». Должностным лицам грозит наказание в размере 10—20 тыс. руб., юридическим лицам — 50—100 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 20—50 тыс. руб. и 100—200 тыс. руб. соответственно.