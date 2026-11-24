Саратовский «Кристалл» уступил «Горняку-УГМК» со счетом 1:3 в Верхней Пышме
Следующий матч саратовцы проведут дома
Накануне саратовский хоккейный клуб «Кристалл» проиграл 1:3 «Горняку-УГМК» (фарм-клуб ХК «Автомобилист») из Свердловской области. Матч в Верхней Пышме прошел в рамках чемпионата ВХЛ сезона 2026/27.
У «горняков» точными бросками отличились Максим Великов, Никита Луховской и Алексей Макеев. У саратовцев единственную шайбу в ворота соперника отправил нападающий Даниил Конькин. «Мы все единоборства проиграли, все стыки и плюс потери — это то, чем воспользовался соперник», — прокомментировал результаты встречи главный тренер ХК «Кристалл» Денис Платонов.
Следующий матч «Кристалл» сыграет дома с «Химиком» из подмосковного Воскресенска 28 ноября. В турнирной таблице саратовцы сейчас занимают 15-е место с 30 очками.