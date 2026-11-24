У «горняков» точными бросками отличились Максим Великов, Никита Луховской и Алексей Макеев. У саратовцев единственную шайбу в ворота соперника отправил нападающий Даниил Конькин. «Мы все единоборства проиграли, все стыки и плюс потери — это то, чем воспользовался соперник», — прокомментировал результаты встречи главный тренер ХК «Кристалл» Денис Платонов.