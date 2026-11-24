На Кубани увеличили финансирование промышленной программы до 20,8 млрд рублей
Общий объем финансирования государственной программы развития промышленности Краснодарского края увеличен почти на 928 млн руб. — до 20,83 млрд руб. Изменения в программу, рассчитанную до 2030 года, внес губернатор Вениамин Кондратьев постановлением №783. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
В обновленном паспорте программы скорректированы расходы на поддержку промышленных предприятий. В частности, на субсидии управляющим компаниям индустриальных и промышленных парков, а также промышленных технопарков для возмещения затрат на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры в 2026 году предусмотрено 596,2 млн руб.
Кроме того, на поддержку производителей самоходных машин планируется направлять по 80 млн руб. ежегодно в 2029 и 2030 годах. Еще по 20 млн руб. в эти годы предусмотрено на приобретение нового оборудования. На финансовую поддержку промышленных предприятий в форме грантов запланировано по 57,37 млн руб. ежегодно в 2029–2030 годах. На проведение выставок, ярмарок и конференций, в том числе международных, предусмотрено по 7 млн руб. в год в тот же период.
Изменения затронули и прогнозные показатели развития отрасли. Индекс промышленного производства на 2026 год в обновленной редакции программы установлен на уровне 88,7%, на 2027 год — 102,4%, на 2028 год — 104%, на 2029 и 2030 годы — по 106,1%. Таким образом, паспорт программы предусматривает снижение промышленного производства в 2026 году с последующим восстановлением и ростом в следующие годы.
Объем финансового обеспечения второго этапа реализации программы, согласно обновленной редакции, составит 10,76 млрд руб. Основная часть этих средств приходится на краевой бюджет — 8,83 млрд руб., еще 1,93 млрд руб. предусмотрено из федерального бюджета. Местные бюджеты и внебюджетные источники в финансировании этого этапа не задействованы.