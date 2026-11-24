Кроме того, на поддержку производителей самоходных машин планируется направлять по 80 млн руб. ежегодно в 2029 и 2030 годах. Еще по 20 млн руб. в эти годы предусмотрено на приобретение нового оборудования. На финансовую поддержку промышленных предприятий в форме грантов запланировано по 57,37 млн руб. ежегодно в 2029–2030 годах. На проведение выставок, ярмарок и конференций, в том числе международных, предусмотрено по 7 млн руб. в год в тот же период.