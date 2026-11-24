Маневровый поезд протащил автомобиль на 10 метров на переезде в Ленобласти
Во Всеволожском районе Ленинградской области маневровый поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде и протащил его по рельсам около десяти метров. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам правопорядка и законности.
Авария случилась около 20:00 на железнодорожном переезде в деревне Заневка. Тепловоз с 12 вагонами следовал из Санкт-Петербурга.
«Тепловоз с 12 вагонами, следовавший из Санкт-Петербурга, протащил автомобиль по рельсам на расстояние около десяти метров и остановился»,— рассказали в пресс-службе комитета.
Движение на участке восстановлено.