Во Всеволожском районе Ленинградской области маневровый поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде и протащил его по рельсам около десяти метров. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам правопорядка и законности.