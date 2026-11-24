В Петербурге 24 ноября ожидается мокрый снег и температура до +2 градусов
В Санкт-Петербурге 24 ноября ожидается небольшой снег и температура около нуля. Световой день в городе сократился до менее чем семи часов. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозу ведомства, в течение дня будет облачно, местами пройдет небольшой, а в отдельных районах — умеренный мокрый снег. Северный и северо-восточный ветер ожидается умеренным. Температура воздуха в 6:00 составила +0,8 градуса, днем будет от 0 до +2 градусов. На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление продолжит повышаться.
Восход солнца сегодня ожидается примерно в 09:17, заход — в 16:12. Продолжительность светового дня составит около 6 часов 55 минут.
В среду также возможен небольшой снег, днем температура будет колебаться от 1 до +1 градуса. В четверг, 26 ноября, в течение суток ожидается от 1 до 3 градусов. Ночью пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется.