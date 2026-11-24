Оборот общепита Ростова достиг 15,5 млрд рублей за квартал
Оборот общественного питания Ростова-на-Дону за первый квартал 2026 года составил 15,5 млрд руб., увеличившись на 2,9% год к году. С данными администрации Ростова-на-Дону ознакомился «Ъ-Ростов».
Структурно рынок при этом разделился: крупные и средние операторы нарастили оборот на 41,9%, тогда как малые предприятия потеряли 14,2%. Обеспеченность города посадочными местами достигла 96 на тысячу жителей при плановой цели в 72,6. Доля Ростова, следует из документа об итогах социально-экономического развития города за первое полугодие, в областном обороте общепита выросла до 68,9% против 59,9% годом ранее.
Фастфуд занимает около 40% всех предприятий питания города; среди открывшихся за отчетный период — «Эдельвейс», паназиатский «СИА», «Pro. Хинкали» от Novikov Group и вьетнамское «Какого Фо».