Донской маслоэкстракционный комплекс сократил переработку семян на 89%
Донской маслоэкстракционный комплекс «БЛАГО-ДОН» сократил переработку семян подсолнечника за первое полугодие 2026 года на 89%, до 10,4 тыс. т, — «в связи с высокими закупочными ценами на сырье». Выпуск нерафинированного масла рухнул с 41,8 тыс. т до 4,5 тыс. т, шрота — с 41,4 тыс. т до 5,6 тыс. т. С данными администрации Ростова-на-Дону ознакомился «Ъ-Ростов».
В июне на заводе прошел плановый капремонт с полной остановкой производства. После возобновления работы переработку подсолнечника предприятие сочло экономически неоправданной и планирует переключиться на рапс — это «обеспечит непрерывный производственный процесс». Из документа об итогах социально-экономического развития города также следует, что параллельно завод увеличил суточную мощность переработки с 500 до 600 т: новое оборудование введено в эксплуатацию, пусконаладка должна завершиться к концу июля 2026 года. Продукция предприятия экспортируется в Индию, Китай, ОАЭ, Турцию, Иран и Беларусь.
Фон для пищевой отрасли города в целом (индекс 79,7%) складывается неблагоприятный. Колбасный завод «Тавр» (мощность 51 тыс. т в год) получил убыток 53,9 млн руб., ссылаясь на сложности с импортными комплектующими, неукомплектованность штата и снижение покупательной способности. «Вепоз-Торговый Дом» сократил выпуск на 21,8% (до 531,3 млн руб.) с убытком 6,3 млн руб. Пивзавод «Солнечный» нарастил реализацию на 25%, до 515,9 млн руб., но остался в убытке 33,4 млн руб. — сказались конкуренция и дорожающее импортное сырье.