В июне на заводе прошел плановый капремонт с полной остановкой производства. После возобновления работы переработку подсолнечника предприятие сочло экономически неоправданной и планирует переключиться на рапс — это «обеспечит непрерывный производственный процесс». Из документа об итогах социально-экономического развития города также следует, что параллельно завод увеличил суточную мощность переработки с 500 до 600 т: новое оборудование введено в эксплуатацию, пусконаладка должна завершиться к концу июля 2026 года. Продукция предприятия экспортируется в Индию, Китай, ОАЭ, Турцию, Иран и Беларусь.