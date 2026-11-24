Челябинвестбанк выплатит 720 млн рублей дивидендов за девять месяцев 2026 года
Акционеры Челябинвестбанка одобрили на внеочередном собрании решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2026 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы финансового учреждения.
Выплаты будут сделаны из расчета 0,36 рубля на каждую обыкновенную или привилегированную акцию, или в общей сложности — 720,36 млн руб. Это составляет 25,9% от чистой прибыли банка за первые три квартала.
Выплата дивидендов станет уже второй в текущем году. Ранее банк выплатил по 0,14 рубля на акцию по итогам первого полугодия, что составило 280,14 млн руб.
Челябинвестбанк по итогам сентября 2026 года занимал 62-е место в рейтинге крупнейших банков РФ по величине активов (величина брутто-активов — чуть более 109,1 млрд руб.). Рейтинг банков опубликовало агентство «Эксперт РА». Более 70% уставного капитала банка контролируют члены правления и совета директоров, а также члены их семей.