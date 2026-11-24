Челябинвестбанк по итогам сентября 2026 года занимал 62-е место в рейтинге крупнейших банков РФ по величине активов (величина брутто-активов — чуть более 109,1 млрд руб.). Рейтинг банков опубликовало агентство «Эксперт РА». Более 70% уставного капитала банка контролируют члены правления и совета директоров, а также члены их семей.