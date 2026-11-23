Депутаты ЗСК обсудили ситуацию в сфере кадровой политики
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел выездное совещание по вопросам кадровой политики в сферах воспитания молодежи и муниципального управления. Встреча состоялась на площадке Центра воспитательных технологий ВДЦ «Орленок» в Краснодаре.
Участники обсудили подготовку специалистов для образовательных учреждений, молодежной политики и органов местного самоуправления. Господин Бурлачко назвал воспитание детей и молодежи одной из приоритетных задач власти и обратил внимание на необходимость подготовки кадров для этой работы. В частности, он напомнил, что с 1 сентября 2026 года региональная программа начальной военной подготовки введена во внеурочную деятельность почти в тысяче школ края.
Отдельно председатель ЗСК выделил подготовку специалистов для муниципалитетов, отметив, что работа с жителями требует профессиональных и ответственных сотрудников.
Директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус сообщил, что в 2027 году Центр воспитательных технологий планирует принять 1,2 тыс. подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Программы смен будут посвящены историко-культурному наследию, профориентации и формированию молодежного актива. В перспективе учреждение также может стать площадкой для повышения квалификации специалистов в сфере туризма и дополнительного образования.
По данным председателя профильного комитета ЗСК Александра Дорошева, за 25 лет в крае провели 248 обучающих семинаров для представителей органов местного самоуправления. В них приняли участие более 12,8 тыс. человек.
Председатель комитета по делам молодежи Сергей Носов рассказал о подготовке кадров для молодежной политики, а руководитель военного комитета Евгений Шендрик — о работе с наставниками казачьих классов. Сейчас в крае насчитывается около 1,3 тыс. казаков, занимающихся этой деятельностью на безвозмездной основе. В 2026 году обучение прошли 654 наставника.
Председатель комитета по вопросам науки и образования Александр Поголов сообщил, что за год в регионе провели более 230 обучающих мероприятий для педагогов, участниками которых стали свыше 81,8 тыс. человек.
По итогам совещания Юрий Бурлачко поручил профильным комитетам и фракциям ЗСК подготовить предложения по консолидации общественных объединений, действующих в регионе.