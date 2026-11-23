Участники обсудили подготовку специалистов для образовательных учреждений, молодежной политики и органов местного самоуправления. Господин Бурлачко назвал воспитание детей и молодежи одной из приоритетных задач власти и обратил внимание на необходимость подготовки кадров для этой работы. В частности, он напомнил, что с 1 сентября 2026 года региональная программа начальной военной подготовки введена во внеурочную деятельность почти в тысяче школ края.