Более 110 школ построили в Краснодарском крае за последние десять лет. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале по итогам заседания Координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций. Совещание провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.