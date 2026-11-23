На Кубани за десять лет построили более 110 школ
Более 110 школ построили в Краснодарском крае за последние десять лет. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале по итогам заседания Координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций. Совещание провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В этом году в Краснодаре открыли школу-интернат для одаренных детей «Поколение». Кроме того, Краснодарский край вошел в число первых 12 регионов России, где построят передовые общеобразовательные организации.
Одну из таких школ планируют открыть в Геленджике. Учреждение рассчитано на 500 мест, в нем смогут учиться талантливые ребята со всего Южного федерального округа. При создании школы намерены использовать лучшие образовательные практики.