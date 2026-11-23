100% акций АО «Петрус» украинского олигарха перешло в собственность РФ
Как стало известно “Ъ”, в Московской области удовлетворен иск Генпрокуратуры о передаче 100% акций одного из крупнейших в России производителей пластиковой упаковки АО «Петрус» в собственность РФ. Компания принадлежала кипрскому офшору Pet.Rus Plastic Holdings Ltd находящегося в международном розыске экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Решение уже обжаловано. Кроме того, с украинского олигарха взыскан бизнес-центр «Поварская Плаза» в столице.
Мытищинский горсуд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства 725 639 акций АО «Петрус» стоимостью более 2 млрд руб. В нем в качестве ответчика помимо кипрской компании Pet.Rus Plastic Holdings Ltd фигурировал украинский олигарх Игорь Коломойский*. В международном розыске он находится по обвинениям в организации убийств российских журналистов, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и похищении российских граждан на территории Украины (ст. 105, 356, 144 и 126 УК РФ).
По данным надзора, АО «Петрус» является одним из источников дохода, «за счет которого формируется материальная база» Коломойского*. На протяжении вот уже нескольких лет ежегодная выручка этой фирмы держится на уровне 25 млрд руб., а чистая прибыль за последние два года составила около 4 млрд руб.
Как уже сообщал “Ъ”, летом прошлого года зарегистрированное в подмосковных Мытищах АО «Петрус» по указу президента Владимира Путина перешло под контроль «Татнефти».
* Входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.