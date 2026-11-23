Как стало известно “Ъ”, в Московской области удовлетворен иск Генпрокуратуры о передаче 100% акций одного из крупнейших в России производителей пластиковой упаковки АО «Петрус» в собственность РФ. Компания принадлежала кипрскому офшору Pet.Rus Plastic Holdings Ltd находящегося в международном розыске экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Решение уже обжаловано. Кроме того, с украинского олигарха взыскан бизнес-центр «Поварская Плаза» в столице.