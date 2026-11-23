В 2026 году в Мурманской области выявлено месторождение маложелезистых апатитовых руд «Гора Южная» с запасами апатитовых руд объемом 1,1 млн тонн, железных руд — 20,5 млн тонн и циркония — почти 12 тысяч тонн, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.