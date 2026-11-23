В Мурманской области в 2026 году открыли месторождение «Гора Южная»
В 2026 году в Мурманской области выявлено месторождение маложелезистых апатитовых руд «Гора Южная» с запасами апатитовых руд объемом 1,1 млн тонн, железных руд — 20,5 млн тонн и циркония — почти 12 тысяч тонн, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Апатитовые руды выступают сырьевой базой для выпуска удобрений, фосфора и фосфорной кислоты. Цирконий находит применение в атомной энергетике, в частности, при производстве компонентов ядерных реакторов.
По данным пресс-службы министерства природы, на сегодняшний день в стране открыто уже 250 месторождений стратегического сырья. 239 из общего числа открытий — это твердые полезные ископаемые.