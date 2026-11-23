Данному отскоку предшествовали три месяца почти непрерывного снижения цен на золото. За это время они опустились почти на 24%, пережив сильное падение котировок с весны. Если в первые осенние месяцы металл терял в цене на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке, то в ноябре добавилось укрепление доллара США и ожидания повышения ставки ФРС в декабре. «На минувшей неделе давление оказала распродажа акций технологических компаний в США, вынудившая инвесторов сокращать кредитное плечо и продавать ликвидные активы, включая золото»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова. На фоне распродажи акций ИИ-сектора Nasdaq Composite потерял на минувшей неделе 10%, золото потеряло более 8%.