Цены на золото поднимались выше $3,66 тыс. за унцию после двухнедельного падения
После двухнедельного снижения и достижения 14-месячного минимума котировки золота начали восстанавливать позиции. По данным Investing.com, в понедельник на мировом рынке стоимость золота поднималась до $3,66 тыс. за тройскую унцию, что почти на 3,5% выше значений пятницы. Повышение цен наблюдалось и на другие драгоценные металлы. Так, стоимость серебра достигла $43,4 за унцию, прибавив за день свыше 5%. Котировки платины выросли на 3,2%, до $1,342 тыс. за унцию. Палладий прибавил в цене лишь 1,7%, достигнув $909,6 за унцию.
Данному отскоку предшествовали три месяца почти непрерывного снижения цен на золото. За это время они опустились почти на 24%, пережив сильное падение котировок с весны. Если в первые осенние месяцы металл терял в цене на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке, то в ноябре добавилось укрепление доллара США и ожидания повышения ставки ФРС в декабре. «На минувшей неделе давление оказала распродажа акций технологических компаний в США, вынудившая инвесторов сокращать кредитное плечо и продавать ликвидные активы, включая золото»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова. На фоне распродажи акций ИИ-сектора Nasdaq Composite потерял на минувшей неделе 10%, золото потеряло более 8%.