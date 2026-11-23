Севастополь получит дополнительное энергетическое оборудование от Минэнерго
Севастополь получит дополнительное энергетическое оборудование от Минэнерго России. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам совещания с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
На встрече также обсудили поставки оборудования, формирование запасов топлива и материально-технических ресурсов для устойчивой работы энергетической инфраструктуры Севастополя. По словам Михаила Развожаева, Минэнерго определяет потребности регионов в поддержке федерального центра и обеспечивает ее предоставление.
В городе продолжают резервировать социальные объекты, чтобы обеспечить их работу в условиях временных ограничений электроснабжения. На минувшей неделе губернатор провел выездное совещание, где обсудил с сотрудниками поликлиники, детского сада и школы организацию работы и необходимые дополнительные меры.