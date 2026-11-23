В городе продолжают резервировать социальные объекты, чтобы обеспечить их работу в условиях временных ограничений электроснабжения. На минувшей неделе губернатор провел выездное совещание, где обсудил с сотрудниками поликлиники, детского сада и школы организацию работы и необходимые дополнительные меры.