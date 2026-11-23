Бывший топ-менеджер «Микрона» судится с предприятием за невыплату годовой премии
Бывший топ-менеджер завода по производству микроэлектроники «Микрон» судится с предприятием из-за невыплаты годовой премии. Согласно материалам дела, задолженность по вознаграждениям предприятия могла составить около 2,6 млн руб. только за 2024 год. Собеседники “Ъ” утверждают, что с подобными невыплатами столкнулись и другие предприятия группы.
Бывший заместитель гендиректора по управлению коммуникациями «Микрона» (входит в ГК «Элемент») Ольга Пестерева подала иск к компании о взыскании невыплаченных годовых премий за 2024–2025 годы, процентов за задержку выплат и компенсации морального вреда. Госпожа Пестерева обратилась в Хорошевский районный суд Москвы после прекращения трудового договора в апреле 2026 года, заявив, что работодатель не выплатил ей положенное вознаграждение. Данные об этом “Ъ” обнаружил в картотеке Мосгорсуда.
Совокупная сумма требований в материалах дела не указана. Согласно материалам суда, совет директоров «Микрона» 1 ноября 2025 года согласовал выплату годовых премий по итогам работы за 2024 год. В отчете об исполнении ключевых показателей эффективности менеджмента размер вознаграждения госпожи Пестеревой был указан на уровне 2,6 млн руб. При этом выплатить премию предприятие должно было не позднее 31 декабря 2026 года при наличии финансовой возможности.