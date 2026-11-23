Бывший заместитель гендиректора по управлению коммуникациями «Микрона» (входит в ГК «Элемент») Ольга Пестерева подала иск к компании о взыскании невыплаченных годовых премий за 2024–2025 годы, процентов за задержку выплат и компенсации морального вреда. Госпожа Пестерева обратилась в Хорошевский районный суд Москвы после прекращения трудового договора в апреле 2026 года, заявив, что работодатель не выплатил ей положенное вознаграждение. Данные об этом “Ъ” обнаружил в картотеке Мосгорсуда.