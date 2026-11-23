Хоккеисты «Молота» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги уступили на свой площадке ХК «Южный Урал» из Орска. Команды — соседи по турнирной таблице. До игры пермяки занимали пятое место, а соперник из Челябинска четвертое.