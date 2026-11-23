«Молот» уступил «Южному Уралу»
Хоккеисты «Молота» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги уступили на свой площадке ХК «Южный Урал» из Орска. Команды — соседи по турнирной таблице. До игры пермяки занимали пятое место, а соперник из Челябинска четвертое.
Два периода команды не могли «распечатать» ворота друг друга. В начале третьей двадцатиминутки гости вышли вперед. «Молот» сумел отыграться на последних секундах. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Гол у пермяков забил Павел Синявский.
Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов «Южный Урал» оказался более удачлив. Впереди у «Молота» еще две домашние игры.