Главный вклад в налоговые доходы внес НДС. По словам Даниила Егорова, поступления налога выросли на 33%, или на 2,6 трлн руб. По данным Минфина, общий объем поступлений внутреннего НДС за этот период составил 10,8 трлн руб. (против 8,1 трлн руб. годом ранее). Повышение с этого года ставки НДС с 20% до 22%, по оценкам ФНС, принесло бюджету дополнительно 793 млрд руб. Как отметил Даниил Егоров, Минфин прогнозировал сумму в 920 млрд руб.— с учетом текущих показателей, заверил глава ФНС, «мы точно попадем в эту цифру».