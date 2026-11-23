Глава ФНС Егоров отчитался Путину об увеличении налоговых поступлений на 11%
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным подвел промежуточные итоги работы ведомства в этом году — прежде всего в части собираемости налогов. За январь—октябрь рост налоговых доходов бюджетной системы составил 11% в годовом выражении. Основной источник — НДС по новой ставке, поступления которого увеличились на 33%. Среди иных факторов — рост сборов налога на прибыль, а также работа системы подтверждения ожидания товаров при импорте и механизма внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан.
Встреча с Владимиром Путиным была приурочена ко Дню работника налоговых органов (отмечается 21 ноября). Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров доложил президенту, что за десять месяцев бюджетная система РФ усилиями налоговиков получила на 11% больше налоговых поступлений, чем годом ранее,— 54,6 трлн руб. Рост налоговых поступлений в федеральный бюджет оценивается в 2,2 трлн руб. (10,4% год к году), в региональные — в 1,5 трлн руб. (9,4%).
Главный вклад в налоговые доходы внес НДС. По словам Даниила Егорова, поступления налога выросли на 33%, или на 2,6 трлн руб. По данным Минфина, общий объем поступлений внутреннего НДС за этот период составил 10,8 трлн руб. (против 8,1 трлн руб. годом ранее). Повышение с этого года ставки НДС с 20% до 22%, по оценкам ФНС, принесло бюджету дополнительно 793 млрд руб. Как отметил Даниил Егоров, Минфин прогнозировал сумму в 920 млрд руб.— с учетом текущих показателей, заверил глава ФНС, «мы точно попадем в эту цифру».