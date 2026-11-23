В исковом заявлении об оспаривании сделок прокуратура указала, что они были совершены в день ее обращения в суд с требованиями о взыскании средств за невыполнение госконтракта. При этом уже на следующий день, 12 июля 2022 года, арбитражный суд принял в рамках иска обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ООО «Пармалогика». Как считает прокуратура, спорные договоры были заключены с целью сокрытия активов общества от взыскания. Кроме того, надзорный орган указал, что руководство «Пармалогики» целенаправленно сокращало объем производственной деятельности компании, выводя ее в ООО «Кама технологии». По мнению истца, у общества не было производственной возможности исполнить их, до 2023 года фактически работы выполнялись сотрудниками «Пармалогики».