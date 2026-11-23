Контрактные данные
Суд отменил сделки компаний пермского поставщика генпрокуратуры
Прокуратура Прикамья через суд добилась признания недействительными ряда сделок между юрлицами предпринимателя Евгения Овчарова на сумму почти 150 млн руб. Подконтрольное ему ООО «Пармалогика» в 2019 году получило контракт от надзорного органа на сумму более 840 млн руб., но работы в итоге выполнены не были. Как установил арбитраж, общество искусственно создало задолженность перед другой компанией для невозможности взыскания с него денежных средств. Суд решил, что подобное поведение было направлено на причинение ущерба бюджету. Сам господин Овчаров находится в розыске по делу о мошенничестве. Эксперты отмечают, что практика вывода активов под угрозой взыскания задолженности довольно распространена.
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры региона о признании недействительными соглашений между компаниями бизнесмена Евгения Овчарова. Ответчиками по делу были признаны ООО «Пармалогика», ООО «АйТи Парма» и ООО «Кама технологии». Как следует из материалов дела, в 2020–2022 годах ООО «Пармалогика» получило право требования к ООО «Кама технологии» на сумму свыше 139 млн руб. В свою очередь, «Пармалогика» была должна свыше 149 млн руб. другой компании, близкой к господину Овчарову, ООО «АйТи Парма». 11 июля 2022 года «АйТи Парма» заключила договор цессии, по которому уступила право требования средств «Кама технологии». В итоге стороны подписали акт взаимозачета. По мнению прокуратуры, эта цепочка сделок была реализована с целью выведения активов «Пармалогики» в виде права требования долга от связанного с ней ООО.
Напомним, в 2019 году ООО «Пармалогика» выиграло крупный контракт с Генпрокуратурой РФ на работы «по развитию функционала специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы правовой статистики». Стоимость договора превысила 842 млн руб. По мнению надзорного органа, основная часть работ выполнена не была, а деньги были похищены. В отношении Евгения Овчарова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает его организатором преступного сообщества, созданного для обмана сотрудников прокуратуры. Бизнесмен выехал за границу и сейчас находится в розыске. Суд удовлетворил ходатайство о его заочном аресте. Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с «Пармалогики» свыше 914 млн руб.
В исковом заявлении об оспаривании сделок прокуратура указала, что они были совершены в день ее обращения в суд с требованиями о взыскании средств за невыполнение госконтракта. При этом уже на следующий день, 12 июля 2022 года, арбитражный суд принял в рамках иска обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ООО «Пармалогика». Как считает прокуратура, спорные договоры были заключены с целью сокрытия активов общества от взыскания. Кроме того, надзорный орган указал, что руководство «Пармалогики» целенаправленно сокращало объем производственной деятельности компании, выводя ее в ООО «Кама технологии». По мнению истца, у общества не было производственной возможности исполнить их, до 2023 года фактически работы выполнялись сотрудниками «Пармалогики».
Прокуратура отметила, что после получения судебных претензий владельцы ООО «Пармалогика» сначала сменили регион регистрации компании с Москвы на Пермский край, а затем попытались добиться признания общества несостоятельным. Представители компаний-ответчиков исковые требования не признали и настаивали на пропуске срока исковой давности.
В итоге суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Ссылку ответчиков на пропуск срока исковой давности он не принял, указав, что сведения о спорных сделках стали известны надзорному органу только после возбуждения уголовного дела в 2025 году. Арбитраж согласился также с мнением истца, что Евгений Овчаров заключил спорные сделки с целью создания ситуации, при которой взыскать средства с «Пармалогики» было бы невозможно. «Судебный акт должником не исполнен, вред бюджетной системе не возмещен; имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов, у ООО „Пармалогика“ не имеется»,— говорится в решении. Суд указал также, что подобное поведение ответчиков является недобросовестным, направленным на причинение ущерба федеральному бюджету РФ. Взаимная задолженность компаний была восстановлена.
«Если в действительности все было так, как отражено в решении, то уступка прав требований в пользу действующего и платежеспособного должника осуществлена ООО „АйТи Парма“ в период, когда в отношении „Пармалогики“ были предъявлены требования генпрокуратуры,— поясняет руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро „Инфралекс“ Михаил Гусев.— В этом случае вывод о том, что сделки происходили с целью вывода ликвидных активов, представляется обоснованным». По словам эксперта, такая практика нередка, а обращение в суд с иском об оспаривании сделок в подобных случаях — единственный действенный механизм.