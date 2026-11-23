В определении также отмечается, что иностранная компания не ведет хозяйственную деятельность в России и не имеет здесь имущества, кроме самого судна. По оценке суда, Sea Princess может в любой момент покинуть российскую юрисдикцию, что создаст риск невозможности исполнения будущего решения.