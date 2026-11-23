Суд оставил под арестом судно с Маршалловых островов в Ростовском порту
Арбитражный суд Ростовской области отказался снимать арест с морского судна Sea Princess, принадлежащего компании Sea Princess Marine Ltd с Маршалловых Островов. Обеспечительные меры были приняты по заявлению ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Суд посчитал, что без ареста судно может покинуть российскую юрисдикцию, а исполнение будущего судебного решения окажется затруднено. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Судно Sea Princess под флагом Палау находится у причала № 63 Ростовского морского мультимодального порта на улице 1-й Луговой. Арест на него наложили 3 ноября в качестве предварительной обеспечительной меры — до предъявления основного иска.
Владелец судна Sea Princess Marine Ltd обратился с ходатайством об отмене ареста. Однако суд установил, что компания не предоставила встречного обеспечения: не внесла деньги на депозит суда, не представила банковскую гарантию или поручительство. Заявление об отсутствии средств для такого обеспечения суд не счел достаточным основанием для снятия ограничений.
В определении также отмечается, что иностранная компания не ведет хозяйственную деятельность в России и не имеет здесь имущества, кроме самого судна. По оценке суда, Sea Princess может в любой момент покинуть российскую юрисдикцию, что создаст риск невозможности исполнения будущего решения.