Логистика встала на паузу

Россияне могут не дождаться кроссовок Adidas из-за войны на Ближнем Востоке. Ритейлеры столкнулись с паузой в логистике при попытке ввезти товар через Объединенные Арабские Эмираты. В частности, проблема затронула сеть «Стокманн», которая поставляла продукцию немецкого бренда в Россию.



Как пишут «Известия» со ссылкой на отчетность компании, на фоне боевых действий доставка грузов в ОАЭ и дальнейшая транспортировка стали практически невозможны, а запасы на складах небольшие. В конце апреля гендиректор Adidas Бьорн Гульден также заявлял, что компания испытывает трудности с поставками продукции на Ближний Восток. Эти проблемы могут затронуть и других производителей, отметил аналитик Data Insight Сергей Семко:

«Товары не могут приехать по той причине, что очень большая доля поставок из ОАЭ шла авиатранспортом. Но небо было закрыто, большое число рейсов отменили, кроме того, действуют ограничения в аэропортах при вылете. Но найти этот товар в Китае, например, не составит какой-то сложности. ОАЭ — страна, из которой также охотно покупали электронику, особенно премиальную, дорогую обувь, в частности, кроссовки Sneakers и других марок с высоким средним чеком. Так что с такими товарами могут возникнуть проблемы, как и с одеждой, и с некоторыми другими категориями.

Между тем из-за дороговизны складов в России и их довольно ограниченного объема, прямо скажем, дефицита, запасы на них не слишком большие. Дорого, ресурсов нет, поэтому трудно судить, есть ли у компаний товар в достаточном объеме на стоках. Можно предположить, что какой-то запас точно есть, ситуация может даже обернуться и в их пользу, привлечется дополнительный трафик на площадку».

Аналитики отмечают, что бизнесу придется искать более длинные маршруты поставок, например, через Турцию. Это приведет к увеличению сроков доставки, более длинной цепочке посредников и росту стоимости товаров для потребителей на 20-30%. Однако старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло не согласен с такой оценкой:

«ОАЭ импортирует в Россию товаров примерно на €1 млрд в год. Но доподлинно неизвестно, какое количество грузов действительно шло транзитом. Кто-то говорит о том, что Дубай был основным поставщиком либо транзитером автомобилей, которые потом шли через Иран, заходили через Азербайджан и таким образом попадали в Россию. Кто-то говорит, что Дубай являлся крупным поставщиком и транзитером мелкой бытовой техники.

На сегодняшний день импортеров, которые выстраивают свои схемы транзитом через третьи страны, достаточно большое количество. Кроме того, в организации этих схем, которые постоянно меняются, участвует огромное число посредников. Сегодня так повезешь, завтра — по-другому.

Так что, на мой взгляд, не стоит ждать повышения цен на эти товары. Для этого должны произойти куда более серьезные события с точки зрения влияния на конкретные цепочки поставок.

Представим, что по какой-то причине Дальний Восток вдруг встанет, как это было в конце 2022 года, образуются очереди на границе в месяц-два. Тогда можно говорить, что стоимость товаров поменяется. Пока этого не наблюдается, плюс ко всему потребление снизилось, и импортеры сократили объемы перевозок».

Несмотря на официальный уход Adidas в 2022-м, бренд остается одним из самых востребованных у россиян. В прошлом году он вошел в пятерку наиболее популярных, следует из совместного исследования аналитического центра НАФИ и Ассоциации коммуникационных агентств. “Ъ FM” обратился в сеть «Стокманн» с просьбой пояснить, какое количество продукции Adidas осталось на складах и стоит ли россиянам ждать повышения стоимости товаров.

Анна Кулецкая