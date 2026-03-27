Война вписалась в бизнес-планы

Частный бизнес на Ближнем Востоке поставил сделки на паузу. “Ъ FM” выяснил, как работают российские компании в регионе спустя месяц после начала войны. Из Дубая, главного делового центра региона, еще несколько недель назад уехали большинство европейцев и американцев. Россияне же пытаются работать, но поддерживать привычный ритм невозможно.

Спустя месяц после начала атак у многих компаний переговоры и сделки все еще откладываются, говорит партнер международной юридической фирмы UCL, руководитель международной регуляторной практики Ратмир Проскурнов:

«Конечно, пострадали туризм и логистика. ОАЭ же выступают крупным хабом в обоих случаях. Некоторые инвесторы задумывались о том, чтобы переместить свои активы в другие юрисдикции. В первые дни эскалации некоторые игроки пытались перевести деньги, но не смогли этого сделать из-за неработающего банковского сектора, фактически он был отключен. При этом нужно отдать ему должное: работа приложений многих банков была восстановлена достаточно быстро.

Многие ожидают, что и рынок недвижимости тоже может пострадать. Мы наблюдали снижение фондового индекса девелоперских компаний Дубая, особенно в первые дни. Сам рынок сейчас немного замер. То есть потенциальные инвесторы ждут лучшего дисконта, но при этом опасаются затянуть с решением о покупке, когда рынок восстановится. Продавцы, в свою очередь, ждут окончания военных событий и восстановления спроса».

Одной из самых пострадавших стран региона с точки зрения инвестиций может стать Саудовская Аравия, считают собеседники “Ъ FM”. Королевство ежегодно привлекает примерно $30 млрд и ставит цель увеличить эту сумму до $100 млрд. Деньги идут из США, стран Европы и Азии. Если конфликт затянется, многие проекты закроются. Первые сокращения начнутся уже в апреле, полагает управляющий директор компании Rusd Investment Bank и вице-президент фонда «Русское ближневосточное общество» Максим Шашенков:

«Вся инвестиционная модель стран Персидского залива, в принципе, построена на диверсификации доходов от нефти в область туризма. Также здесь создаются логистические хабы, новая экономика и привлекаются иностранные инвесторы и компании. Понятно, что когда идет война, люди, которые пытались открывать офисы или строить какие-то предприятия, временно проекты ставят на паузу. Во-первых, сейчас окончание рамадана, и жизнь с точки зрения работы начнет налаживаться в начале апреля. Так что будем смотреть на дальнейшие шаги.

Есть ли сокращения? Да, они будут, 100%. В основном это коснется компаний, которые заняты туризмом, логистикой, проведением всех этих бесконечных конференций, а также инфлюенсеров различного рода.

Очень многие пытались там создавать стартапы, организовывать акселераторы. В значительной степени окажутся затронуты Объединенные Арабские Эмираты. Катар. Саудовская Аравия, крупнейшая страна на Аравийском полуострове и с выходом к Красному морю, тоже этого не избежит».

Одна из отраслей, которая оказалась наиболее чувствительной к ситуации, недвижимость. Сейчас в Дубае покупатель может рассчитывать на дополнительные условия по сделке, отметил глава по работе с инвесторами компании Tranio Capital Илья Антипов:

«Вряд ли кто-то успел принять решение полностью выйти из бизнеса. Все всё равно находятся в режиме ожидания, потому что что-то прогнозировать невозможно. Между тем девелоперы сейчас предлагают какие-то спецусловия. Есть, например, DLD Waiver: застройщик готов заплатить 4% налога за покупателя. Кроме того, у некоторых девелоперов можно найти варианты с хорошей рассрочкой, она становится чуть выгоднее. Нет такого, чтобы случился обвал цен, но сделок становится, конечно, меньше. Все опять же выжидают, но какой-то паники особо нет. Вот у кого действительно достаточно плохо идут дела, так это это у HoReCa: в ресторанах сильно меньше посетителей».

В Объединенных Арабских Эмиратах, по данным местного правительства на конец прошлого года, зарегистрировано почти 14 тыс. российских компаний. А, согласно подсчетам российского МИД, в ОАЭ постоянно проживают примерно 150 тыс. граждан РФ.

Светлана Белова