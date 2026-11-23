В Краснодаре осудили лже-риелторов, похитивших более 2 млн рублей
Первомайский районный суд огласил приговор в отношении Сусанны Величко, Альбины Туарчиевой и Фатимы Тлепцерше. Все трое признаны виновными в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что с июня 2021 года по октябрь 2024 года подсудимые работали в Краснодаре под видом сотрудников риелторских агентств, предлагая гражданам услуги по подбору и аренде жилья. Для этого женщины арендовали офисы и действовали от имени различных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также публиковали объявления о сдаче квартир.
Фигуранты сообщали клиентам адреса якобы доступного для аренды жилья и передавали номера телефонов предполагаемых собственников, однако многие из указанных адресов не соответствовали реально существующим квартирам. По некоторым из них находились строительные котлованы, а в других случаях клиентам предоставляли контакты подставных лиц.
Для получения денег обвиняемые заключали договоры на оказание информационно-абонентских услуг. Их стоимость составляла от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Клиентам поясняли, что деньги предназначены для оплаты первого и последнего месяцев аренды жилья, однако фактически обещанные услуги не оказывались, а средствами женщины распоряжались по своему усмотрению. От их действий пострадали 89 человек, а общий ущерб превысил 2 млн руб.
Отмечается, что руководила преступной деятельностью Сусанна Величко, занимавшая должность генерального директора одной из организаций. Туарчиева и Тлепцерше работали с клиентами, заключали договоры и принимали деньги.
Величко приговорили к 4,5 года заключения, Туарчиеву и Тлепцерше — к 3,5 года. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Туарчиева и Тлепцерше взяты под стражу в зале суда. Также удовлетворены гражданские иски: солидарно с осужденных в качестве ущерба и компенсации морального вреда взыскали в общей сумме 1 516 140 руб., а также процессуальные издержки. Приговор в законную силу не вступил.