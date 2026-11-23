Суд установил, что с июня 2021 года по октябрь 2024 года подсудимые работали в Краснодаре под видом сотрудников риелторских агентств, предлагая гражданам услуги по подбору и аренде жилья. Для этого женщины арендовали офисы и действовали от имени различных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также публиковали объявления о сдаче квартир.