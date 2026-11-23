В квартире на Васильевском острове во время ремонта нашли останки
В квартире на Васильевском острове Петербурга во время ремонтных работ обнаружили останки. Следственный отдел по Василеостровскому району проводит доследственную проверку, сообщили в городском управлении СКР.
Обнаруженные фрагменты направили на экспертизу. Специалистам предстоит установить их принадлежность и давность нахождения в перекрытии дома.
Как сообщает «Фонтанка», речь идет о человеческих костях — среди найденного были берцовая кость и другие фрагменты скелета. Судебно-медицинский эксперт не обнаружил на них повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти. По предварительной оценке, останки пролежали под полом около 80 лет. Сам дом был построен в XIX веке.