Как сообщает «Фонтанка», речь идет о человеческих костях — среди найденного были берцовая кость и другие фрагменты скелета. Судебно-медицинский эксперт не обнаружил на них повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти. По предварительной оценке, останки пролежали под полом около 80 лет. Сам дом был построен в XIX веке.