В Севастополе губернатор поручил усилить контроль за работой управляющих компаний
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил создать единый информационный контур для управляющих компаний, в котором будут отображаться заявки, отключения и аварии. Такое решение принято на совещании о ходе отопительного сезона в условиях ограничений электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
По словам Михаила Развожаева, сложная ситуация в сфере энерго-, тепло- и водоснабжения требует более оперативной реакции от управляющих компаний. Руководителям УК, которые не реагируют на обращения глав районов, грозит увольнение.
Кроме того, департаменту городского хозяйства поручено организовать переброску аварийных бригад между районами.