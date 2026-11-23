Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил создать единый информационный контур для управляющих компаний, в котором будут отображаться заявки, отключения и аварии. Такое решение принято на совещании о ходе отопительного сезона в условиях ограничений электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.