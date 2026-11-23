По сравнению с октябрьской редакцией бюджета 2026 года в следующем году ожидается сокращение затрат по ряду крупных статей. Например, расходы на общегосударственные вопросы снизятся почти вдвое — до 13,3 млрд руб., на нацбезопасность и национальную экономику — в 1,3 раза (до 2,3 и 65 млрд руб. соответственно), на ЖКХ — в 1,7 раза (до 8,2 млрд руб.). Расходы на соцполитику также сверстаны со снижением на 12,2% (до 89,8 млрд руб.). При этом обслуживание госдолга вырастет в 2,3 раза и оценивается в 25,5 млрд руб., следует из проекта бюджета. Объем госдолга в 2026 году превысит 263,8 млрд руб., рост коммерческих кредитов ожидается до 36,4%. Проект бюджета на ближайшие три года комитет заксобрания по бюджету одобрил в первом чтении.