Предел метаний
Минфин Нижегородской области повышает порог госдолга
Впервые за 13 лет минфин Нижегородской области увеличивает предел госдолга на 10 п. п. — до 85% от доходов без учета безвозмездных поступлений. Порог пересмотрен в связи с финансированием крупных инфраструктурных проектов за счет кредитов федерального бюджета, которые региону еще предстоит выплатить. Максимальный безопасный порог госдолга министерство оценивает в 95%, однако полагает, что в ближайшие три года его удастся удержать в пределах 80%. При этом коммерческие кредиты в структуре долга с сегодняшних 32% могут увеличиться до 50%. Депутаты заксобрания предупреждают, что стоимость заимствований в банках будет расти.
Комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам 23 ноября одобрил повышение верхней планки госдолга региона сразу на 10 п. п. — до 85% от доходов казны без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Предельный порог предложено увеличить в связи с финансированием крупных инфраструктурных проектов, которые реализуют за счет бюджетных кредитов, требующих погашения, напомнила депутатам министр финансов Ольга Сулима. Бюджетный кодекс допускает 100% госдолга, но, если доходы растут и коммерческий долг не превышает 50%, «достаточно спокойным» может считаться порог 95%, напомнила министр.
Сейчас минфин оценивает госдолг региона в 72%, на 1 ноября он составлял 229,03 млрд руб. Коммерческие кредиты в его структуре занимают 32,7%, бюджетные — 55,6%, еще 11,1% — государственные ценные бумаги и 0,6% — госгарантии. Если доходы не начнут резко падать, как в 2024–2025 годах, госдолг удастся удержать в пределах 80%, отметила Ольга Сулима. В 2027 году он составит 292 млрд руб., доля бюджетных займов возрастет до 40,7% и составит 118,6 млрд руб., а коммерческих — до 126 млрд руб., или до 43,1%. На ценные бумаги придется 14,2% госдолга, или 41,5 млрд руб. В ноябре 2026 года регион разместил облигационный заем на 20 млрд руб., а в 2027 году планирует максимальное привлечение коммерческих кредитов в размере 29,9 млрд руб., а также 1,2 млрд руб. — из бюджета.
Как писал «Ъ-Приволжье», в последний раз предельный размер госдолга нижегородские власти повышали в 2013 году — с 65% до 75% доходов бюджета. Пересмотр планки минфин объяснял потерями от создания консолидированных групп налогоплательщиков и ростом финансирования социально значимых мероприятий, в частности зарплат бюджетников. В ближайшие три года бюджет будет исполняться в режиме жесткой экономии: его дефицит увеличится по сравнению с первоначальным проектом 2026 года на 30% — до 31,1 млрд руб., при этом доходы вырастут только на 4,3% (до 346,7 млрд руб.), а расходы — на 6,5%, до 377,8 млрд руб.
По сравнению с октябрьской редакцией бюджета 2026 года в следующем году ожидается сокращение затрат по ряду крупных статей. Например, расходы на общегосударственные вопросы снизятся почти вдвое — до 13,3 млрд руб., на нацбезопасность и национальную экономику — в 1,3 раза (до 2,3 и 65 млрд руб. соответственно), на ЖКХ — в 1,7 раза (до 8,2 млрд руб.). Расходы на соцполитику также сверстаны со снижением на 12,2% (до 89,8 млрд руб.). При этом обслуживание госдолга вырастет в 2,3 раза и оценивается в 25,5 млрд руб., следует из проекта бюджета. Объем госдолга в 2026 году превысит 263,8 млрд руб., рост коммерческих кредитов ожидается до 36,4%. Проект бюджета на ближайшие три года комитет заксобрания по бюджету одобрил в первом чтении.
Председатель комитета Александр Шаронов предупредил, что коммерческие займы будут дорожать. «Стоимость заимствований на рынке сейчас растет. Сегодняшние прогнозные цифры, на мой взгляд, не являются консервативными», — полагает депутат. Несмотря на то, что правительство ограничило максимальную надбавку в размере 2,5% к ключевой ставке ЦБ для привлечения коммерческих кредитов, минфину необходимо учитывать 3%, подытожил он.
Добавим, по данным минфина, региону могут списать 46 млрд руб. бюджетного долга.