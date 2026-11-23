В Ленобласти на уборку снега вывели 450 единиц спецтехники
В Ленинградской области дорожные службы усилили уборку снега на региональных трассах из-за выпавшего снега. К работам привлекли 450 единиц спецтехники и 690 сотрудников, сообщили в правительстве региона.
По данным областных властей, расчистили уже около 5 тыс. км дорог, еще на 4 тыс. км провели обработку противогололедными материалами. Уборку начали вечером 22 ноября, в усиленном режиме она продолжится до улучшения погодных условий.
Синоптики прогнозируют обильные осадки, которые могут осложнить дорожную обстановку. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок.