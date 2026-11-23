Начальник ДЭУ Орджоникидзевского района покинул пост после объезда Галямова
Начальник дорожно-эксплуатационного управления Орджоникидзевского района Екатеринбурга покинул свой пост, сообщили «Ъ-Урал» в городской администрации. По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург.Главное», это произошло по итогам первого объезда района врио главы города Рустамом Галямовым.
Напомним, Рустам Галямов в начале ноября провел объезд двух районов Екатеринбурга — Орджоникидзевского и Чкаловского. По итогам у него накопилось множество замечаний к уборке улиц. Он поручил устранить их главам районных администраций. Позже врио главы города проинспектировал Кировский район и также остался недоволен качеством уборки.