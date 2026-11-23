Начальник дорожно-эксплуатационного управления Орджоникидзевского района Екатеринбурга покинул свой пост, сообщили «Ъ-Урал» в городской администрации. По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург.Главное», это произошло по итогам первого объезда района врио главы города Рустамом Галямовым.