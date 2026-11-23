В Самаре вынесен приговор по делу о мошенничестве при реконструкции станции обеззараживания
В Самаре суд признал виновными директора ООО «СТК» Андрея Давыдова и лицо, действующее в интересах ООО «СТК» Александра Давыдова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Согласно данным надзорного ведомства, в 2019-2020 годах директор строительной компании и лицо, действующее в интересах организации, организовали работу по установке оборудования (затворных рам и шандор), не соответствующего проектно-сметной документации и техническому заданию. Делалось это в рамках исполнения муниципального контракта с МП «Самараводоканал».
Заказчик оплатил поставку по условиям контракта на 131,8 млн руб. Стоимость поставленного оборудования составила 61 млн руб. Муниципальному предприятию причинен ущерб, сумма которого составила разницу между фактической стоимостью оборудования и суммой оплаченного контракта. Руководители компании похитили около 71 млн руб.
Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевшей стороны взыскана сумма причиненного ущерба. На движимое и недвижимое имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 107 млн руб. наложен арест, который сохраненяется исполнения приговора в части возмещения ущерба.