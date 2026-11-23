Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевшей стороны взыскана сумма причиненного ущерба. На движимое и недвижимое имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 107 млн руб. наложен арест, который сохраненяется исполнения приговора в части возмещения ущерба.