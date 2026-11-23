О начале буксировки Sparta II в восточной части Финского залива также сообщила пограничная служба Финляндии. По данным ведомства, тепловизоры фиксируют нагрев некоторых контейнеров, однако открытого огня снаружи не видно. Судно имеет небольшой крен, но его состояние позволяет продолжать буксировку.