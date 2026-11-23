Грузовое судно Sparta II планируют доставить в Петербург
Судно Sparta II, на борту которого ранее произошел пожар, планируют привести в Большой порт Санкт-Петербург в ночь на 24 ноября. Ожидаемое время захода — около трех часов ночи, однако оно пока предварительное, сообщает 47news.
По данным издания, заявка на заход судна в составе барже-буксирного каравана поступила в капитанию петербургского порта вечером 22 ноября. Вместе со Sparta II следуют два аварийно-спасательных судна Морской спасательной службы — «Мурман» и «Спасатель Карев».
О начале буксировки Sparta II в восточной части Финского залива также сообщила пограничная служба Финляндии. По данным ведомства, тепловизоры фиксируют нагрев некоторых контейнеров, однако открытого огня снаружи не видно. Судно имеет небольшой крен, но его состояние позволяет продолжать буксировку.
Sparta II работает под брендом компании «Оборонлогистика». Ранее судно проходило плановый ремонт на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге.