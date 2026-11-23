В Севастополе объявлена воздушная тревога
Вечером 23 ноября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям Севастополя необходимо укрыться в безопасных местах и позаботиться о своей сохранности. Не рекомендуется оставаться на улице, в автомобилях или находиться у остановок и стен многоэтажных домов.
Гражданам необходимо спрятаться в комнате без окон, для этого подойдут ванная, туалет, кладовая или прихожая. Также можно укрыться на цокольном этаже ближайшего здания, на подземной парковке или в подземном переходе.