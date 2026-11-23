Займы будут предоставлять через региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Срок кредитования составит до двух лет. Претендовать на поддержку смогут производители и продавцы, зарегистрированные и работающие в Ярославской области. При этом склад, на котором пострадало имущество, может находиться в любом регионе России.