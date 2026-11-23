Ярославские предприниматели смогут получить льготные займы после атак БПЛА
Предприниматели Ярославской области, чьи товары или имущество пострадали на складах маркетплейсов из-за атак беспилотников, смогут получить льготные займы от 10 тыс. до 5 млн руб. сроком до двух лет под ставку от 3% годовых. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в MAX.
Займы будут предоставлять через региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Срок кредитования составит до двух лет. Претендовать на поддержку смогут производители и продавцы, зарегистрированные и работающие в Ярославской области. При этом склад, на котором пострадало имущество, может находиться в любом регионе России.
Получить льготное финансирование также смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, чье имущество было повреждено или уничтожено в результате атак БПЛА.
Ранее, «Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2026 года регион уточнил размеры выплат гражданам, пострадавшим от атак БПЛА. За повреждение жилья и полную утрату имущества первой необходимости предусмотрено по 100 тыс. руб., за частичную утрату — 50 тыс. руб. Компенсация за поврежденный автомобиль может составить до 300 тыс. руб., за вред здоровью — от 100 тыс. до 350 тыс. руб