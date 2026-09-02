Ярославский губернатор ответил на обращение пострадавшей в результате атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев разъяснил механизм получения выплат для пострадавших в результате атак беспилотников. Таким образом он ответил на появившееся накануне обращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В соцсетях и средствах массовой информации появилось обращение получившей ранения после атаки БПЛА девушки с ребенком. В своем обращении она просит предоставить ей помощь. Важно отметить, что в таких случаях выработан четкий алгоритм»,— написал губернатор.

Согласно установленному порядку, после обращения в медицинскую организацию и завершения лечения пострадавшие берут заключение врачей о степени тяжести ранения и несут этот документ в областное правительство. Рассматривает обращение и принимает решение о назначении или отказе в выплате областное министерство труда и социальной поддержки населения.

Размер выплаты зависит от степени тяжести ущерба здоровью: за легкий вред предусмотрена сумма в 100 тыс. руб., за средний — 150 тыс. руб., за тяжкий — 350 тыс. руб.

Отдельные меры поддержки действуют при повреждении или утрате имущества первой необходимости. За частичную утрату (повреждение трех и более предметов) положено 50 тыс. руб., за полную — 100 тыс. руб. Аналогичная сумма в 100 тыс. руб. компенсирует ущерб жилому помещению. Возмещение за повреждение транспортного средства определяется независимой технической экспертизой, однако максимальный размер выплаты ограничен 300 тыс. руб.

«Для получения выплаты важно обратиться в территориальную администрацию по месту причинения ущерба, чтобы составить акт фиксации повреждений, а также в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ для фиксации факта причинения ущерба»,— написал губернатор.

Алла Чижова