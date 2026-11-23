К предстоящей прямой линии губернатора Ульяновской области поступило 1500 вопросов
На прямую линию губернатора Ульяновской области, которая состоится в предстоящий четверг, 26 ноября, поступило около 1,5 тыс. вопросов. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона.
По словам главы региона, как и прежде, вопросы жителей региона касаются проблем в здравоохранении, коммунальном хозяйстве и на транспорте. Господин Русских отметил, что вопросы направляются ответственным профильным чиновникам, которых он предупредил, что «отписки приниматься не будут».
Год назад, до начала прямой линии поступило около 1 тыс. вопросов. Всего за время телеэфира с губернатором на прямую линию поступило около 3 тыс. вопросов и обращений.