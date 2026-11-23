Господин Попляков после задержания с поличным дал показания в отношении министра природных ресурсов региона Дмитрий Белановича, заявив, что часть денег принадлежит ему. Господин Беланович в октябре был уволен с госслужбы в связи с утратой доверия. От следствия экс-министр скрылся, на минувшей неделе он был заочно арестован.