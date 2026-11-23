Бывший чиновник минприроды региона не смог обжаловать арест
Пермский краевой суд оставил под стражей бывшего начальника управления лесопользования министерства природных ресурсов региона Евгения Поплякова. Как сообщает Properm.ru, аналогичная мера пресечения сохранена и для вице-президента по экономической безопасности компании Sminex Андрея Полетики. По версии следствия, господин Полетика был посредником при передаче взятки Евгению Поплякову. За 8 млн руб. госслужащий обещал решить вопрос с выделением предпринимателю участка леса, под которым находится месторождение золота в Красновишерском округе.
Господин Попляков после задержания с поличным дал показания в отношении министра природных ресурсов региона Дмитрий Белановича, заявив, что часть денег принадлежит ему. Господин Беланович в октябре был уволен с госслужбы в связи с утратой доверия. От следствия экс-министр скрылся, на минувшей неделе он был заочно арестован.