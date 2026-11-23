Общественники попросили мэрию Самары разобраться с брошенной теплотрассой
Теплоэнергетики раскопали две ямы во дворе дома, перекрыли пожарный проезд и уехали
Жители дома № 16 А на улице Каховской в Самаре не могут добиться завершения ремонта теплосетей. По данным регионального отделения ОНФ, авария случилась еще в апреле, но сотрудники приступили к ремонту только в сентябре.
Сначала бригада выкопала одну яму и уехала. Через месяц сотрудники вернулись, вырыли вторую — и снова уехали.
В итоге уже больше месяца к нескольким жилым домам невозможно проехать по пожарному проезду. Если случится ЧП, ни пожарные, ни другие экстренные службы не смогут подобраться к зданиям.
Люди неоднократно жаловались в разные инстанции и писали властям, но, по их словам, получали только формальные отписки. В ОНФ подчеркивают: ситуация создает прямую угрозу безопасности жителей. Общественники направили обращения в администрацию Самары и ресурсоснабжающую организацию с требованием разобраться.