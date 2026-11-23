«Мы хорошо понимаем потенциал этой территории и рассматриваем ее как одну из ключевых точек развития города. При этом необходимо учитывать, что реализация подобных проектов требует от инвестора высокого уровня профессиональных компетенций, прежде всего в вопросах сохранения и приспособления объектов культурного наследия. Для нас восстановление элеватора — не просто инвестиционный проект. Это возможность сохранить исторически значимый объект, вернуть его в городскую жизнь и наполнить новым содержанием. Именно такой подход определил нашу заинтересованность в участии в аукционе и готовность предложить максимально обоснованную цену. Вместе с тем мы исходим из того, что любой масштабный проект должен иметь устойчивую экономическую основу. Поэтому заранее определили предельные параметры инвестиций, при которых его реализация остается целесообразной. В ходе аукциона победитель предложил более высокую цену, которая выходила за пределы рассчитанных нами экономических параметров. Сегодня здание элеватора находится в нашей собственности. По предварительным оценкам, объем необходимых инвестиций (на его восстановление) составит порядка 800 млн руб.»,— прокомментировал итоги аукциона директор филиала «Брусники» в Челябинске Дмитрий Ступин.