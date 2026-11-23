Аукцион элеваторной щедрости
Застройкой 13,9 га в центре Челябинска займется федеральный девелопер «Кортрос»
Администрация Челябинска провела аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в отношении участка площадью 13,9 га в границах улиц Елькина, Тимирязева, Цвиллинга и Овчинникова, более известного как район заброшенного элеватора — объекта культурного наследия регионального значения. В ходе торгов за площадку в центре города боролись структуры трех федеральных девелоперских компаний. Победитель — компания, входящая в группу «Кортрос», — после шести часов аукциона предложил 568,4 млн руб., что в 129 раз больше первоначальной цены.
О том, что челябинская администрация готовит аукцион на право заключения договора КРТ на этот участок, стало известно 20 октября нынешнего года, когда мэрия города выпустила соответствующее распоряжение за подписью главы Челябинска Алексея Лошкина.
Начальная цена на право заключения договора составляла 4,4 млн руб. В торгах приняли участие три структуры крупных федеральных девелоперов: ООО «Элеватор. СП. Специализированный застройщик», входящее в группу компаний застройщика «Брусника», ООО «Специализированный застройщик „Практика Регион“», представлявшее интересы группы «Практика», и ООО «Специализированный застройщик „Квартал Девелопмент“», входящее в группу компаний «Кортрос». Крупные челябинские застройщики хоть и проявляли интерес к площадке, в итоге участия в аукционе не приняли.
Торги продлились в общей сложности шесть часов, за которые участники успели поднять цену в 129 раз. Победителем стал «Квартал Девелопмент» («Кортрос»), предложивший 568,4 млн руб., немногим больше, чем «Элеватор. СП. Специализированный застройщик» («Брусника»).
Участок, отведенный под КРТ, находится практически в самом центре Челябинска и более известен как район заброшенного элеватора — объекта культурного наследия регионального значения, планы по реставрации которого вынашиваются уже не первое десятилетие.
Условия договора КРТ, проект которого опубликован на сайте администрации города, предполагают, в частности, строительство 209 тыс. кв. м площадей объектов капитального строительства (жилья и коммерческой недвижимости).
Впрочем, сначала победителю вместе с мэрией предстоит договориться об изъятии (через выкуп) десятков земельных участков и строений, расположенных на этой территории, в том числе находящихся в частной собственности. Кроме того, победитель должен будет снести более 170 объектов недвижимости, а также построить и затем передать в собственность мэрии инженерные сети и коммуникации, необходимые для обеспечения будущего микрорайона ресурсами.
Помимо этого, застройщик будет обязан построить на участке детский сад и школу, обустроить продолжение пешеходной части улицы Кирова (от улицы Карла Либкнехта до улицы Овчинникова с переходом к саду имени Пушкина), проложить автодорогу от улицы Орджоникидзе, 50, до улицы Елькина (таким образом, продолжение улицы Орджоникидзе станет сквозным проездом от улицы Цвиллинга до улицы Елькина).
Кроме того, застройщик обязан согласовать с региональными властями и провести за свой счет «работы, необходимые для сохранения и реконструкции объекта культурного наследия регионального значения „Элеватор“», расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Кирова, д. 130».
Срок договора КРТ, указанный в распоряжении мэрии Челябинска, — 10 лет, к чему могут прибавить время, которое, возможно, придется затратить в случае, если изъятие земельных участков пройдет с помощью судебных процедур (срок исполнения обязательств по изъятию — семь лет с момента заключения договора).
При этом здание элеватора находится в собственности структуры девелопера «Брусника» — главного конкурента «Кортроса» по участию в конкурсе. У самой «Брусники» были серьезные планы на реставрацию и реновацию знакового для Челябинска объекта культурного наследия.
«Мы хорошо понимаем потенциал этой территории и рассматриваем ее как одну из ключевых точек развития города. При этом необходимо учитывать, что реализация подобных проектов требует от инвестора высокого уровня профессиональных компетенций, прежде всего в вопросах сохранения и приспособления объектов культурного наследия. Для нас восстановление элеватора — не просто инвестиционный проект. Это возможность сохранить исторически значимый объект, вернуть его в городскую жизнь и наполнить новым содержанием. Именно такой подход определил нашу заинтересованность в участии в аукционе и готовность предложить максимально обоснованную цену. Вместе с тем мы исходим из того, что любой масштабный проект должен иметь устойчивую экономическую основу. Поэтому заранее определили предельные параметры инвестиций, при которых его реализация остается целесообразной. В ходе аукциона победитель предложил более высокую цену, которая выходила за пределы рассчитанных нами экономических параметров. Сегодня здание элеватора находится в нашей собственности. По предварительным оценкам, объем необходимых инвестиций (на его восстановление) составит порядка 800 млн руб.»,— прокомментировал итоги аукциона директор филиала «Брусники» в Челябинске Дмитрий Ступин.
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают сам факт борьбы трех крупных федеральных застройщиков за челябинскую площадку лучшей оценкой перспектив развития города и уверены в том, что «Кортрос» и «Брусника» так или иначе договорятся.
Как полагает владелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман, итоги торгов показывают, что, несмотря на нынешние трудности, Челябинск рассматривается как город с хорошими задатками для развития в средне- и долгосрочной перспективе.
«Сам факт того, что в нынешней крайне непростой текущей ситуации на рынке жилья и недвижимости в целом за площадку в центре города серьезно боролись три крупных, мощных федеральных застройщика, лучше всего говорит о том, какие виды на будущее города есть у серьезного строительного бизнеса»,— считает господин Фридман.
«Кортросу» придется договариваться с «Брусникой», при этом позиции сторон близки к паритету, считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.
«По условиям КРТ восстанавливать элеватор за свой счет должен победитель аукциона, а здание принадлежит структуре „Брусники“. При этом „Кортросу“ памятник нужен, чтобы исполнить договор, а „Бруснике“ он без права застройки вокруг приносит только расходы. Наиболее вероятен выкуп элеватора победителем аукциона по цене, близкой к затратам „Брусники“ на его приобретение, с премией за время: на весь проект у „Кортроса“ 10 лет и затяжной торг обходится ему дороже, чем „Бруснике“. Альтернатива — партнерство: „Брусника“ сама восстанавливает элеватор и управляет им как общественно-деловым пространством, а „Кортрос“ компенсирует часть затрат или уступает часть объема застройки. Изъятие через суд по оценочной стоимости, предусмотренное для несогласных собственников в границах КРТ, в случае с памятником — самый долгий путь, он не выгоден ни одной из сторон»,— уверен господин Ахмедзянов.
При этом в любом случае у победителя аукциона основные затраты только начинаются, считает управляющий партнер IBC Global.
«Цена в 568,6 млн руб. — это плата за право заключить договор КРТ: около 2,7 тыс. руб. на 1 кв. м минимального объема застройки, или менее 2% от средней цены метра в челябинских новостройках, по данным bnMAP. Основные расходы впереди: одна реставрация элеватора в оценке „Брусники“ (около 800 млн руб.) в 1,4 раза дороже аукциона, а еще предстоят выкуп объектов десятков собственников, вынос сетей, дорога и социальная инфраструктура»,— убежден Станислав Ахмедзянов. Он же ранее подсчитывал, что 209 тыс. кв. м жилья при нынешней средней цене новостроек в Челябинске около 169 тыс. руб. за 1 кв. м дадут проекту 21–25 млрд руб. выручки в текущих ценах. При этих параметрах проект выдержит затраты на сбор и расчистку всей земли не больше 2,1–2,5 млрд руб. Аппетиты же действующих собственников могут быть выше.
«Если говорить о том, что можно сделать на этой площадке, то в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы „Кортрос“, в активе которого имеются прекрасные реализованные проекты с блестящей архитектурой, смог не только выполнить непростые в плане обременений и ограничений условия договора КРТ, но и сделал что-то, что, с одной стороны, находилось бы на новом для Челябинска уровне с точки зрения архитектуры, планировки, комфорта и качества городской среды, с другой — отвечало бы текущим и перспективным потребностям этой части Челябинска (например, новый заметный офисный комплекс), а с третьей стороны, пользовалось бы спросом в любой ситуации. Это, конечно, идеал. Но все вполне осуществимо»,— считает Максим Фридман.
В «Кортросе» предпочли не комментировать свою победу в конкурсе.