Масштабная реконструкция теплосетей коснется жителей двух районов Петербурга
Теплоэнергетики начали реконструкцию участка распределительной сети «Маршала Казакова», которая снабжает теплом жителей Кировского и Красносельского районов. Заменят 1171 метр трубопроводов — по улице Маршала Казакова от дома 12 до проспекта Маршала Жукова с пересечением проспекта, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.
Участок сильно изношен и за последние пять лет дал 14 технологических нарушений — теплосеть проложили еще в 1993 году. Сейчас специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» монтируют 981 метр временной сети. При строительстве используют стальные трубы диаметром 150–800 мм в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля влажности.
Проект повысит надежность теплоснабжения 43 зданий, среди которых 29 жилых домов, три лечебных и три детских учреждения. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2029 года.
Параллельно «ТЭК СПб» и «Теплосеть» модернизируют более 18 тысяч метров теплопроводов в этих районах и готовят документацию еще для 33 объектов протяженностью свыше 144 тысяч метров.