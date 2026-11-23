Участок сильно изношен и за последние пять лет дал 14 технологических нарушений — теплосеть проложили еще в 1993 году. Сейчас специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» монтируют 981 метр временной сети. При строительстве используют стальные трубы диаметром 150–800 мм в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля влажности.