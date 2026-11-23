Как отметили в Фонде, работа госпожи Папушиной посвящена деятельности Пермского дома моделей в 1960-1980-е годы. В книге рассказывается о модельерах, искусствоведах и манекенщицах, которые создавали коллекции одежды, а также о местных организациях, формировавших модные тренды в регионе.