Исследование пермского преподавателя признано лучшей научно-популярной книгой
Доцент НИУ Высшая школа экономики в Перми Юлия Папушина стала лауреатом социологической книжной премии им. Бориса Грушина. Как сообщает телеграм-канал Фонда креативных индустрий Пермского края, ее монография «Мода в стране дефицита: культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР» признана лучшей научно-популярной книгой 2026 года.
Как отметили в Фонде, работа госпожи Папушиной посвящена деятельности Пермского дома моделей в 1960-1980-е годы. В книге рассказывается о модельерах, искусствоведах и манекенщицах, которые создавали коллекции одежды, а также о местных организациях, формировавших модные тренды в регионе.
Социологическая книжная премия им. Бориса Грушина ежегодно отмечает лучшие работы в области социальных наук. В 2026 году в шорт-лист премии вошли 16 книг в четырех номинациях.
Согласно сайту пермского филиала НИУ ВШЭ, Юлия Папушина является доцентом Департамента менеджмента вуза. Ее педагогический стаж составляет 23 года.