Суд в Ярославле взыскал с владельца парка 1,8 млн рублей за травму посетителя
Суд взыскал с владельца парка отдыха в Ярославле более 1,8 млн руб. в пользу посетителя, получившего травму из-за упавших футбольных ворот. В рассмотрении дела участвовала прокуратура Фрунзенского района, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Инцидент произошел в 2022 году. Молодой человек играл в футбол с товарищами на специально оборудованной площадке в парке. Когда он подошел к футбольным воротам, чтобы достать мяч, конструкция опрокинулась и ударила его по лицу. В результате пострадавший получил челюстно-лицевую травму и многочисленные ушибы, ему потребовались длительное лечение и реабилитация.
В прокуратуре отметили, что на территории парка не было информационных табличек или ограничений по использованию ворот. Обстоятельства дела подтвердили нарушение администрацией парка правил их установки и эксплуатации.
Суд взыскал с владельца парка расходы на лечение и протезирование зубов, компенсацию морального вреда, а также штраф по закону «О защите прав потребителей». Общая сумма превысила 1,8 млн руб. Решение вступило в законную силу.