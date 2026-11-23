Инцидент произошел в 2022 году. Молодой человек играл в футбол с товарищами на специально оборудованной площадке в парке. Когда он подошел к футбольным воротам, чтобы достать мяч, конструкция опрокинулась и ударила его по лицу. В результате пострадавший получил челюстно-лицевую травму и многочисленные ушибы, ему потребовались длительное лечение и реабилитация.