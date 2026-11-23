В ноябре 2026 года представители Ararat Park Hyatt и Radisson Blu Olympiyskiy из Москвы приехали в институт и колледж, провели мастер-классы и провели собеседование на работу. Такие встречи проходят в МИДиС несколько раз в год. Будущие специалисты узнают, как устроен сервис в крупных отелях, разбирают рабочие ситуации и могут напрямую спросить руководителей о требованиях к новичкам.