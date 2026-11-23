Представители Ararat Park Hyatt и Radisson Blu Olympiyskiy из Москвы встречаются со студентами гостиничных направлений МИДиС в Челябинске
В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске студенты учатся на направлениях туризма и гостеприимства: «Гостиничное дело: управление в международном гостиничном бизнесе», «Менеджмент: ресторанный и гостиничный менеджмент», «Туризм: управление цифровыми проектами и бизнес-аналитика в туризме», «Лингвистика (английский + китайский): перевод и международные бизнес-коммуникации», «Туризм и гостеприимство: гостиничный сервис и туризм». Они проходят оплачиваемую практику в пятизвёздочных отелях ещё до выпуска. При этом искать работодателя с нуля не приходится, знакомство и отбор проходят на площадке института и колледжа.
В ноябре 2026 года представители Ararat Park Hyatt и Radisson Blu Olympiyskiy из Москвы приехали в институт и колледж, провели мастер-классы и провели собеседование на работу. Такие встречи проходят в МИДиС несколько раз в год. Будущие специалисты узнают, как устроен сервис в крупных отелях, разбирают рабочие ситуации и могут напрямую спросить руководителей о требованиях к новичкам.
Представители Ararat Park Hyatt рассказали об условиях практики и возможностях работы в своей команде. А делегация Radisson Blu Olympiyskiy провели презентацию отеля и практический воркшоп. Следующий шаг – собеседование для учащихся вуза и колледжа. Студенту нужно рассказать про свои умения и навыки. Даже если нет опыта, бизнес-партнеры из сферы гостеприимства дают шанс всем, кто покажет заинтересованность и готовность работать.
Пять месяцев оплачиваемой практики дают возможность освоить стандарты сервиса в действующей команде, получить профессиональный опыт и сделать первые карьерные шаги еще во время обучения.
ЧОУВО МИДиСРеклама