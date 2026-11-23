Ярославская область заняла 28-е место в рейтинге регионов по доходам населения
Ярославская область заняла 28-е место среди 85 российских регионов по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам второго квартала 2026 года. Среднедушевой доход жителей составил 65,6 тыс. руб. в месяц, следует из исследования РИА Новости.
Соотношение доходов и стоимости фиксированного набора в регионе составило 2,61. Это означает, что на среднемесячный доход житель области может приобрести около 2,6 такого набора.
По сравнению со вторым кварталом 2025 года реальные денежные доходы жителей Ярославской области увеличились на 3,6%. Для сравнения, в среднем по России рост составил 1,1%.
Среднедушевой доход по стране во втором квартале 2026 года достиг 76,7 тыс. руб. в месяц. Рейтинг составлен на основе данных Росстата и ЕМИСС с учетом покупательной способности доходов и региональной стоимости товаров и услуг.